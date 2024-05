Pai toma decisão drástica após ataque a adolescente no Paraná O pai da adolescente, de 12 anos, atacada por um homem no caminho para o colégio, na Zona Leste de Londrina, no Paraná, disse que...

Pai diz que não deixa filha ir sozinha para a escola após ataque no Paraná

O pai da adolescente, de 12 anos, atacada por um homem no caminho para o colégio, na Zona Leste de Londrina, no Paraná, disse que não pode deixar a filha ir sozinha para a escola, pois o suspeito está desaparecido dois dias após o crime. De acordo com a apuração do Cidade Alerta Londrina, o caso aconteceu na última terça-feira (28) por volta das 12h15.

