Paraná Clube em busca da classificação fora de casa

100% em casa, Paraná Clube tenta melhorar fora para encaminhar classificação

Invicto como mandante na Divisão de Acesso, o Paraná Clube tem dois desafios importantes nas próximas rodadas da competição: encara, longe de seus domínios, as equipes do Foz do Iguaçu e do Iguaçu nas rodadas 5 e 6.

