Paraná e Curitiba enfrentam o dia mais frio do ano

Paraná registra mínima de 2,3ºC e Curitiba bate recorde de frio com 5,5°C

A manhã desta quarta-feira (29) foi de frio em todo estado do Paraná e registrou a menor temperatura do ano. A cidade de Guarapuava, na região central, bateu 2,3ºC e superou a mínima de 2,6°C registrada nesta terça (28), em Palmas. Em Curitiba, o amanhecer também foi o mais gelado do ano, com apenas 5,5°C.

