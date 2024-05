Paraná em alerta: temperaturas baixas e risco de geada O Paraná está sob alerta laranja, que indica perigo para baixas temperaturas no centro-sul do estado, além do alerta amarelo. Os...

Alto contraste

A+

A-

Paraná está em alerta laranja e amarelo para esta quinta-feira (30)

O Paraná está sob alerta laranja, que indica perigo para baixas temperaturas no centro-sul do estado, além do alerta amarelo. Os avisos são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e segundo os alertas, as temperaturas devem marcar mínima de 0°C, com risco de geada no amanhecer, nesta quinta-feira (30).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Adolescente é suspeito de matar jovem de 28 anos durante encontro

• Paraná está em alerta laranja e amarelo para esta quinta-feira (30)

• Paraná Clube busca sequência positiva; Ueslei Brito e Victor Caetano avaliam momento



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.