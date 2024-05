Paranaense acusado de ataque em creche de Blumenau vai a júri popular em agosto

Ric |Do R7

Ataque em creche de Blumenau: paranaense vai a júri popular em agosto

O acusado de matar quatro crianças com golpes de machado e ferir ao menos outras quatro no Vale do Itajaí, em Blumenau (SC), em abril de 2023, vai a júri popular em agosto deste ano. A informação foi divulgada na última quinta-feira (24), pelo Poder Judiciário de Santa Catarina.

