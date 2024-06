Parceiro Escola: veja lista de escolas que podem ser terceirizadas no Paraná Com o Projeto Parceiro Escola, do Governo do Paraná, 200 escolas estaduais podem ter a gestão terceirizada...

Parceiro Escola: veja lista das escolas que podem ser terceirizadas no Paraná

Com o Projeto Parceiro Escola, do Governo do Paraná, 200 escolas estaduais podem ter a gestão terceirizada. De acordo com o Governo do Paraná, o programa permite que empresas sejam responsáveis pelo gerenciamento administrativo das escolas públicas do estado. Além disso, também podem gerir terceirizados responsáveis por áreas como limpeza e segurança.

