Peça de teatro inspirada na lenda do povo Maia chega a Curitiba

O espetáculo “Algum Lugar” começa a ser exibido nesta sexta-feira (22) e segue até o dia 7 de abril, em Curitiba, no Espaço Obragem. A peça é inspirada numa lenda do povo Maia, que fala sobre a origem do beija-flor e de como os corações humanos podem endurecer até se transformarem em pedra.

