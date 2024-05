Ric |Do R7

Perseguição no Rio de Janeiro: tragédia deixa 4 mortos, incluindo policiais Uma perseguição envolvendo uma viatura do Batalhão e Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e um carro suspeito terminou com quatro...

Alto contraste

A+

A-

Perseguição no Rio de Janeiro termina com 4 mortos, sendo dois policiais

Uma perseguição envolvendo uma viatura do Batalhão e Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e um carro suspeito terminou com quatro mortos, sendo dois policiais. A ocorrência foi registrada na Zona Sul do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (22). Após cerca de 20 km de perseguição, a viatura se envolveu em um acidente e capotou.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Perseguição no Rio de Janeiro termina com 4 mortos, sendo dois policiais

• Jogos de hoje (22/05/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir

• CBF divulga nova tabela para retomada do Brasileirão; veja os jogos do Athletico



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.