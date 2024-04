Pessoas em busca de emprego têm direito a passagens de ônibus gratuitas

Alto contraste

Pessoas em busca de emprego podem ter passagens de ônibus gratuitas; veja como

Pessoas em baixa renda e que estão em busca de emprego podem ter passagens de ônibus gratuitas com o programa Cartão Social, do Governo do Estado. Segundo o governo, a iniciativa oferece R$ 242 em créditos para deslocamento na rede metropolitana e tem como objetivo ajudar a reinserir no mercado de trabalho profissionais que estão desempregados.

