Polícia apreende animais por maus-tratos em Londrina

Polícia apreende animais por maus-tratos e falta de licença ambiental em Londrina

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), apreendeu cerca de 45 animais por maus-tratos no último sábado (18), em Londrina, região Norte do estado. Além disso, também não havia licença ambiental no estabelecimento.

