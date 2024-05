Ric |Do R7

Polícia apreende ouro que seria levado para fora do Brasil, destino era o Paraguai

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu 1kg de joias de ouro que iriam para fora do Brasil. A mercadoria encontrada na tarde desta segunda-feira (20), em Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do estado. Um homem foi preso.

