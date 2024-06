Ric |Do R7

Polícia Rodoviária faz grande apreensão de maconha no norte do Paraná A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 3,4 toneladas de maconha na BR-369, em Cambé, norte do Paraná. Segundo a polícia...

Polícia Rodoviária faz grande apreensão de maconha no norte do Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 3,4 toneladas de maconha na BR-369, em Cambé, norte do Paraná. Segundo a polícia, a droga estava escondida em uma carreta que saiu de Cascavel, no oeste paranaense, com destino a Belo Horizonte, em Minas Gerais.

