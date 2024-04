Policial encontrado morto em porta-malas: família é dona do veículo

Alto contraste

A Polícia Civil do Paraná investiga a morte do soldado Gabriel Fadel, encontrado morto dentro do porta-malas de um carro em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba. O jovem, de 26 anos, foi localizado após a Polícia Militar do Paraná (PMPR) ser acionada para uma ocorrência com disparos de arma de fogo no Jardim Água Boa. Após o corpo ser levado para o IML foi identificado como um militar filho de um coronel.

