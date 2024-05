Policial militar é investigado por possível envolvimento com o tráfico no litoral Uma policial militar foi alvo de uma operação que apura o envolvimento de agentes públicos com o tráfico de drogas no litoral paranaense...

Policial militar é alvo de operação por possível envolvimento com o tráfico no litoral

Uma policial militar foi alvo de uma operação que apura o envolvimento de agentes públicos com o tráfico de drogas no litoral paranaense. O Núcleo Regional de Paranaguá do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná (MPPR) cumpriu dois mandados de busca e apreensão para aprofundar a investigação.

