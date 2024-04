Policial penal é assassinado no Paraná: relembre o caso de Gesiel Palma

Gesiel Palma trabalhava na Penitenciária Estadual de Londrina II (PEL II), no norte do Paraná. Ele tinha 34 anos, era policial penal e foi executado dentro do próprio carro, na manhã de 18 de abril de 2016. Nesta terça-feira (19), será realizado o júri popular sobre assassinato.

