Prefeito de Pontal se defende e afirma colaborar para que responsáveis por desabamento sejam punidos

Alto contraste

A+

A-

VÍDEO: Prefeito de Pontal se defende “queremos identificar os responsáveis” VÍDEO: Prefeito de Pontal se defende “queremos identificar os responsáveis” (Ric)

Após a Câmara de Vereadores de Pontal do Paraná abrir comissão processante contra o prefeito da cidade, Rudão Gimenes (MDB), por suposta prática de infrações políticas-adminstrativas no desabamento de um mercado que vitimou três pessoas, o próprio chefe do executivo municipal publicou um video se defendendo e afirmando não ter culpa na tragédia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Curitiba completa 331 anos nesta sexta-feira (29); veja como surgiu a cidade

• VÍDEO: Prefeito de Pontal se defende “queremos identificar os responsáveis”

• VÍDEO: Câmara de Pontal abre comissão processante contra prefeito após desabamento

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.