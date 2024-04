Alto contraste

A+

A-

Luiz Fernando Keppen, presidente do TJ-PR, recebe cidadania honorária de Curitiba Luiz Fernando Keppen, presidente do TJ-PR, recebe cidadania honorária de Curitiba (Ric)

O atual presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), Luiz Fernando Keppen, receberá a cidadania honorária da Câmara de Curitiba. Este é a mais alta honra que alguém não natural de Curitiba pode receber. Keppen tem um longo currículo na atuação jurídica na cidade. Entre outros cargos, foi membro do Conselho de Defesa do Consumidor e diretor da Associação dos Magistrados do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Assista aos sorteios das Loterias Caixa hoje (21/03/2024); veja resultados

• Pensão alimentícia: pagamento acordado na justiça precisa acontecer

• Procura por vacina da dengue, continua baixa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.