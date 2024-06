Previsão do Tempo: Aumento nas temperaturas e tempo estável no Paraná As temperaturas prometem aumentar durante a semana e o tempo deve ficar predominantemente seco em todo o Paraná a partir desta segunda...

Ric|Do R7 02/06/2024 - 12h06 (Atualizado em 02/06/2024 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share