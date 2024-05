Previsão do tempo: Curitiba terá mudança brusca nas temperaturas e chuva intensa

Ric |Do R7

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (24/05/2024), segundo o Climatempo

A partir desta sexta-feira (24), haverá uma mudança brusca nas temperaturas e a chuva se intensifica sobre o estado do Paraná. Em Curitiba e no litoral, a chuva será de intensidade moderada a forte, de acordo com o Climatempo. A previsão indica que a mínima será de 13°C e a máxima 27°C.

