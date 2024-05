Ric |Do R7

Previsão do tempo: Curitiba terá nevoeiro pela manhã e temperaturas baixas A previsão do tempo para este sábado (1°) é de tempo firme e sol em todo o Paraná, porém as baixas temperaturas devem continuar....

A previsão do tempo para este sábado (1°) é de tempo firme e sol em todo o Paraná, porém as baixas temperaturas devem continuar. Em Curitiba haverá chance de nevoeiro pela manhã e o dia deve começar marcando a mínima de 9°C e a máxima não deve passar os 20°C, de acordo com o Climatempo.

