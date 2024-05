Ric |Do R7

Previsão do tempo: Curitiba terá sol e frio intenso amanhã Esta sexta-feira (31), será marcada com tempo firme e sol, porém, o frio continua prevalecendo e o risco de geada no sul no Paraná...

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (31/05/2024), segundo o Climatempo

Esta sexta-feira (31), será marcada com tempo firme e sol, porém, o frio continua prevalecendo e o risco de geada no sul no Paraná continua. Em Curitiba, a mínima deve ser 7°C enquanto a máxima não deve passar os 18°C, segundo o Climatempo.

