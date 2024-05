Ric |Do R7

Previsão do tempo: queda nas temperaturas em Curitiba amanhã Este final de semana será marcado por uma queda significativa nas temperaturas. Neste sábado (25), o dia deve iniciar com mínima...

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (25/05/2024), segundo o Climatempo

Este final de semana será marcado por uma queda significativa nas temperaturas. Neste sábado (25), o dia deve iniciar com mínima de 8°C e máxima será de 14°C, segundo o Climatempo. Em Curitiba, o céu deve ficar encoberto com risco de garoa ao longo do dia.

