Primos são baleados em bar na Grande Curitiba; tragédia é registrada por câmera de segurança

Primos são baleados e um morre na Grande Curitiba; câmera flagra ação

Dois primos foram baleados e um deles morreu em Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na noite desta quinta-feira (23). Enquanto eles bebiam em um bar da cidade, um homem armado os surpreendeu. Ele entrou com arma em punho no estabelecimento e começou a disparar contra os primos. A ação foi muito rápida, durou cerca de 20 segundos, e foi toda flagrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

