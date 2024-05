Professora de CMEI é flagrada em vídeos cometendo maus-tratos contra crianças Vídeos de câmera de segurança de um CMEI da cidade de Dois Vizinhos, no sudoeste do Paraná, flagraram maus-tratos de uma das professoras...

Alto contraste

A+

A-

Vídeos flagram maus-tratos de professora de CMEI do PR contra crianças

Vídeos de câmera de segurança de um CMEI da cidade de Dois Vizinhos, no sudoeste do Paraná, flagraram maus-tratos de uma das professoras contra crianças que frequentam o local. As imagens foram entregues pelos pais dos alunos, crianças com idades entre 1 e 2 anos, para a Polícia Civil do município. (Assista aos vídeos abaixo)

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Vídeos flagram maus-tratos de professora de CMEI do PR contra crianças

• Suspeitos de tentar matar homem com golpes de facão são presos no PR

• Conselho Deliberativo do Coritiba aprova reforma do estatuto do clube



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.