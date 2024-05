Professora é flagrada puxando o cabelo de aluna com síndrome de down em escola do PR Professora é flagrada por câmera puxando o cabelo de aluna com síndrome de down em escola aqui do PRLeia a matéria completa no nosso...

Ric|Do R7 28/05/2024 - 16h33 (Atualizado em 28/05/2024 - 16h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share