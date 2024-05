Ric |Do R7

Professores da rede estadual do Paraná terão desconto no salário em caso de greve, diz Secretaria de Educação A Secretaria de Educação do Paraná (Seed-PR), informou nesta quarta-feira (29), que os professores e funcionários que faltarem a...

Professores que aderirem à greve terão desconto no salário, informa Governo (HEDESON ALVES)

A Secretaria de Educação do Paraná (Seed-PR), informou nesta quarta-feira (29), que os professores e funcionários que faltarem a partir de segunda-feira (3) terão desconto em folha do pagamento. No sábado (25), ficou decidido em assembleia uma greve por tempo indeterminado dos professores da rede estadual de ensino.

