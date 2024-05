Professores da rede estadual do PR aprovam greve por tempo indeterminado Professores da rede estadual de ensino do Paraná aprovaram em assembleia, neste sábado (25), uma greve por tempo indeterminado a...

Professores da rede estadual do PR definem data de greve por tempo indeterminado

Professores da rede estadual de ensino do Paraná aprovaram em assembleia, neste sábado (25), uma greve por tempo indeterminado a partir do dia 3 de junho. Entre as justificativas está a privatização de 200 colégios públicos pelo governo do estado a partir de 2025 e o fim da terceirização do cargo de funcionários dos colégios. Além disso, a categoria reivindica o pagamento da data-base, cuja dívida seria de mais de 39% com os educadores e servidores.

