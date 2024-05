Projeto de lei propõe suspensão de salário de agentes públicos investigados

Alto contraste

Projeto de lei suspende salário de agentes públicos investigados por violência doméstica

Um novo projeto de lei sugere a suspensão do pagamento de salários de agentes públicos investigados por violência doméstica e familiar. De autoria do senador Nelsinho Trad (PSD-MS), o intuito é fechar brechas na legislação que permitem a continuação do recebimento de salários do acusado, mesmo afastado de suas funções.

