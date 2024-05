Prova da Polícia Penal: mais de 17 mil candidatos participam do exame A prova do concurso da Polícia Penal do Paraná (PPPR) aconteceu neste domingo (19). O exame teve a participação efetiva de 17.696...

Prova da Polícia Penal reuniu mais de 17 mil candidatos; confira gabarito

A prova do concurso da Polícia Penal do Paraná (PPPR) aconteceu neste domingo (19). O exame teve a participação efetiva de 17.696 candidatos (71% dos 24.938 inscritos). São sete vagas para o Quadro Próprio da Polícia Penal (QPPP). Elas serão em macrorregiões do Estado – Curitiba, Londrina e Cascavel, abrangendo os municípios paranaenses que contam com unidades penais.

