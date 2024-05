Quadrilha de suspeitos rouba na Argentina, foge e causa acidente no Paraná Quatro homens suspeitos de roubo na Argentina fugiram em direção a Marmeleiro, no sudoeste do Paraná, e bateram o carro em um posto...

Suspeitos roubam na Argentina, fogem e batem carro no Paraná; dois são presos

Quatro homens suspeitos de roubo na Argentina fugiram em direção a Marmeleiro, no sudoeste do Paraná, e bateram o carro em um posto de combustíveis em Renascença, também no sudoeste do estado, na manhã desta sexta-feira (31). A fuga aconteceu durante uma perseguição com a Polícia Militar do Paraná (PMPR).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.