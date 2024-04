Quarta-feira ensolarada no Paraná: confira a previsão do tempo

Alto contraste

Quarta-feira de sol entre poucas nuvens no Paraná; veja previsão

O sol ainda predomina, com pouca nebulosidade, no Paraná nesta quarta-feira (3). Conforme a previsão do Climatempo, as áreas do litoral do estado têm condição para chuva de maneira isolada no período da tarde, mas não deve ser muito significativa. Pode chover em Paranaguá pela manhã, com intensificação à tarde, intercalando períodos de melhora.

