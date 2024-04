Rapaz é capturado pela Polícia Civil por tentativa de latrocínio no norte do Paraná

Alto contraste

A+

A-

Rapaz é preso por suspeita de tentativa de latrocínio no norte do Paraná Rapaz é preso por suspeita de tentativa de latrocínio no norte do Paraná (Ric)

Um rapaz de 24 anos foi preso, nesta segunda-feira (1º), por tentativa de latrocínio, em Tamboara, no norte do Paraná (a 17 quilômetros de Paranavaí). Ele foi capturado por uma equipe da Polícia Civil do Paraná (PCPR) em Atalaia (a 54 quilômetros de Paranavaí).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Pai e avô de menina morrem afogados em piscina de hotel após salvarem criança

• Rapaz é preso por suspeita de tentativa de latrocínio no norte do Paraná

• Quarta-feira de sol entre poucas nuvens no Paraná; veja previsão

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.