Ratinho Junior surpreende ao propor renegociação de dívidas em encontro de governadores

Alto contraste

A+

A-

Ratinho Junior apresenta renegociação de dívidas dos estados em encontro de governadores em Brasília Ratinho Junior apresenta renegociação de dívidas dos estados em encontro de governadores em Brasília (Ric)

Ratinho Junior apresenta renegociação de dívidas dos estados em encontro de governadores em Brasília. #governador #ratinhojr #brasília #política. Confira todos os detalhes na reportagem! Acompanhe todas as notícias do RIC Notícias 24h no site: www.ric.com.br/rn24h. Siga o RIC Notícias 24h no Instagram e fique bem informado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Ratinho Junior apresenta renegociação de dívidas dos estados em encontro de governadores em Brasília

• Preço da gasolina em Curitiba é mais alto que o cobrado em outras cidades

• Motoristas de aplicativo se mobilizaram contra a regulamentação do governo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.