Receita Federal faz grande apreensão de cocaína no Porto de Paranaguá

Receita Federal apreende cargas de cocaína em containers no Porto de Paranaguá

A Receita Federal apreendeu 86kg de cocaína no Terminal de Contêineres do Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná, na manhã desta segunda-feira (10). Os pacotes estavam em dois contêineres com carne de frango, que tinham como destino a África do Sul e a Holanda.

