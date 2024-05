Renato Gaúcho elogia Couto Pereira após vitória do Grêmio O Grêmio venceu a equipe do The Strongest na noite desta quarta-feira (29) no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Após goleada de...

“Nos sentimos em casa” diz Renato Gaúcho sobre Couto Pereira

O Grêmio venceu a equipe do The Strongest na noite desta quarta-feira (29) no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Após goleada de 4 a 0 em partida válida pela 6ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, o treinador e ídolo gremista, Renato Gaúcho, fez elogios ao estádio do Coritiba em coletiva de imprensa.

