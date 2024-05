Retrato falado do suspeito no caso Geovana é divulgado pela Polícia Civil A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta sexta-feira o retrato falado do terceiro suspeito no envolvimento no Caso Geovana...

Alto contraste

A+

A-

Caso Geovana: suspeito de envolvimento na morte de menina de 10 anos segue foragido

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta sexta-feira o retrato falado do terceiro suspeito no envolvimento no Caso Geovana, na cidade de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. Segundo a polícia ele estaria pilotando a moto que passou atirando e acabou atingindo a menina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Resultado da Super Sete 548 de hoje (24/05/2024); prêmio R$ 1,4 milhão

• Caso Geovana: suspeito de envolvimento na morte de menina de 10 anos segue foragido

• Resultado da Dupla Sena 2666 de hoje (24/05/2024); prêmio R$ 200 mil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.