Revelação impactante no julgamento do caso Daniel Corrêa

Promotor traz vídeo ao júri e afirma que corpo de Daniel foi colocado, não arrastado Promotor traz vídeo ao júri e afirma que corpo de Daniel foi colocado, não arrastado (Ric)

A tarde começou com discussões e bate-bocas no Tribunal do Júri de São José dos Pinhais. E um dos temas que gerou debate foi um vídeo da investigação policial do assassinato do jogador Daniel. Enquanto mostrava o vídeo, o promotor do Ministério Público, João Milton Salles, questiona a versão de Edison Brittes de que ele tenha arrastado sozinho o corpo de Daniel pela mata.

