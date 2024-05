Ric |Do R7

Revelações chocantes: motoboy envolvido em morte de dono de lanchonete se apresenta O motoboy suspeito de causar a morte de dono de famosa lanchonete de cachorro quente no bairro Uberaba, em Curitiba, no último domingo...

Motoboy envolvido em morte de dono de lanchonete se apresenta e conta sua versão

O motoboy suspeito de causar a morte de dono de famosa lanchonete de cachorro quente no bairro Uberaba, em Curitiba, no último domingo (18), se apresentou à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso, na manhã desta quarta-feira (22). Ele contou sua versão sobre a briga com o patrão, Antonio Gregório de Almeida, por causa de um troco de R$ 27, conforme a polícia.

