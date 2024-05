Ric |Do R7

Rio Branco: Líder invicto lança promoção para jogos na Divisão de Acesso O Rio Branco de Paranaguá vem fazendo uma campanha brilhante na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. A equipe do litoral é...

Em boa fase, Rio Branco lança promoção para jogos na Divisão de Acesso

O Rio Branco de Paranaguá vem fazendo uma campanha brilhante na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. A equipe do litoral é líder invicta na competição e quer aproveitar a boa fase ao lado do torcedor. Por isso, o clube lançou uma promoção de ingressos para os dois últimos jogos em casa na 1ª fase.

