Rio Grande do Sul: Novas atualizações sobre trechos de estradas liberados O Ministério dos Transportes atualizou o quadro de estradas liberadas no Rio Grande do Sul. Um boletim divulgado na noite de sexta...

Rio Grande do Sul tem 82 trechos de estradas liberados; confira quais são

O Ministério dos Transportes atualizou o quadro de estradas liberadas no Rio Grande do Sul. Um boletim divulgado na noite de sexta-feira (17) registra a liberação de 82 trechos em 11 rodovias federais que cortam o estado. Segundo a pasta, 20 trechos estão em obras ou então com serviços para liberação das pistas. Além disso, cinco segmentos estão liberados somente para veículos de emergência.

