Rita Lobato: a primeira médica do Brasil Nesta sexta-feira (7), o Google está homenageando os 158 anos do nascimento da primeira mulher a se formar em medicina no Brasil....

Ric|Do R7 07/06/2024 - 13h53 (Atualizado em 07/06/2024 - 13h53 ) twitter

