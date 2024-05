Rock in Rio: pré-venda de ingressos para o festival começa hoje! Começou nesta segunda-feira (20), a pré-venda de ingressos para o maior festival de música do Brasil. Em 2024 o Rock in Rio comemora...

Rock in Rio: venda de ingressos começa nesta segunda-feira; veja como comprar

Começou nesta segunda-feira (20), a pré-venda de ingressos para o maior festival de música do Brasil. Em 2024 o Rock in Rio comemora 40 anos, serão sete dias de shows em setembro, na Cidade do Rock no Rio de Janeiro (RJ).

