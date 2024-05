Ric |Do R7

Roque, assistente de Silvio Santos, é internado após sangramento no crânio Roque, 87 anos, icônico assistente de palco de Silvio Santos no SBT, foi internado no último sábado (18). Ele foi levado ao Hospital...

Roque, assistente de Silvio Santos, é internado após sangramento no crânio

Roque, 87 anos, icônico assistente de palco de Silvio Santos no SBT, foi internado no último sábado (18). Ele foi levado ao Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, após passar mal em um almoço com a família.

