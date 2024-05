Ric |Do R7

São José-SP: Desafio contra o Maringá FC na Série D O São José-SP receberá o Maringá pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro para tentar quebrar uma sequência de 13 jogos...

Conheça o São José-SP, adversário do Maringá FC na sexta rodada da Série D

O São José-SP receberá o Maringá pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro para tentar quebrar uma sequência de 13 jogos sem vitórias. O jogo será no sábado (1) às 18h, no Estádio Municipal Martins Pereira.

