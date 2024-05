Semana gelada em Curitiba: previsão de dia mais frio do ano A semana promete ser gelada e deve registrar o dia mais frio do ano em Curitiba, segundo previsão do Climatempo. Com a influência...

Semana gelada pode registrar dia mais frio do ano em Curitiba; veja quando

A semana promete ser gelada e deve registrar o dia mais frio do ano em Curitiba, segundo previsão do Climatempo. Com a influência do ciclone, que passar pela costa sul do litoral brasileiro, nesta segunda-feira (27) a capital paranaense ainda registra tempo chuvoso, com risco de fortes rajadas de ventos. Já a partir de terça (28), as mínimas devem despencar.

