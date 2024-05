Ric |Do R7

Sony revela preferência dos gamers por assinaturas premium A Sony revelou uma preferência do público gamer por assinaturas da PS Plus Extra e Premium/Deluxe. As subscrições estão trazendo...

Alto contraste

A+

A-

Sony revela preferência de gamers por assinaturas PS Plus Extra e Premium/Deluxe

A Sony revelou uma preferência do público gamer por assinaturas da PS Plus Extra e Premium/Deluxe. As subscrições estão trazendo um ótimo retorno. Por isso, a marca confirma um crescimento significativo nos serviços Extra e Deluxe.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Inmet emite alerta amarelo para risco de geada em 58 cidades do Paraná; lista

• Viatura policial bate em carro e os dois veículos capotam no centro de Cascavel

• Sony revela preferência de gamers por assinaturas PS Plus Extra e Premium/Deluxe



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.