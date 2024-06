Sorteio define chaveamento das oitavas de final da Sul-Americana 2024

Ric |Do R7

Sul-Americana: veja chaveamento das oitavas de final e caminho do Athletico após sorteio

Um sorteio nesta segunda-feira (3), na sede da Conmebol, definiu o chaveamento das oitavas de final da Sul-Americana 2024 e o caminho do Athletico no torneio. Se passar pelo Cerro Porteño no playoff, o Furacão enfrentará o Belgrano nas oitavas.

