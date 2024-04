Sucuri Ana Julia: a triste descoberta da maior cobra do mundo

Alto contraste

A+

A-

Sucuri Ana Julia encontrada morta: veja tudo que se sabe até o momento Sucuri Ana Julia encontrada morta: veja tudo que se sabe até o momento (Ric)

A sucuri batizada de “Ana Julia”, que viralizou como a “maior do mundo”, foi encontrada morta às margens do rio Formoso, em Bonito, no Mato Grosso, no último domingo (24). A informação foi divulgada pelo documentarista de vida selvagem Cristian Dimitrius, nas redes sociais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br

• Lista de falecimentos em Maringá; obituário dos dias 25 e 26 de março

• Mega-Sena acumula em R$ 120 milhões e sorteio será nesta terça-feira (26)

• Ajuda para declarar imposto de renda

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.