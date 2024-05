Suplente do Conselho Tutelar preso por abuso sexual foi denunciado pela neta O suplente do Conselho Tutelar preso por suspeita de abusar sexualmente de uma adolescente, em Foz do Iguaçu...

Alto contraste

A+

A-

Suplente do Conselho Tutelar preso por abuso sexual foi denunciado pela neta

O suplente do Conselho Tutelar preso por suspeita de abusar sexualmente de uma adolescente, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, foi denunciado pela vítima durante uma palestra sobre abuso sexual. O suspeito é avô da menina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Pai de delegado da Polícia Civil é assassinado a facadas dentro de casa

• Fresno traz turnê “Eu Nunca Fui Embora” para Curitiba; confira data e local

• Alep avalia CPI em caso após denuncia de corrupção no depen



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.