Suspeita de jogar soda cáustica após ser chamada de “feia” choca a cidade

Ric |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Caso Isabelly: suspeita teria jogado soda cáustica após ser chamada de “feia”

O advogado Jean Campos, da defesa de Debora Custódio, suspeita de jogar soda cáustica em Isabelly Ferreira, disse em entrevista para a RICtv Londrina, nesta terça-feira (28), que mensagens encontradas no celular do namorado da suspeita teriam incentivado Debora a cometer o crime. Nas mensagens, teriam frases como: “Está com essa feia, ainda?”, “Com essa bagaceira?” e “Eu sou melhor que ela”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Como investir dinheiro de forma segura?

• Suspeitos de agredir idoso após urinar no portão da vítima são identificados

• Idosa caí no golpe do “bilhete premiado” e perde R$ 3,5 mil; A polícia investiga assiduamente



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.